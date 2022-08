Novo RG Nacional: veja quem pode fazer e como solicitar em Goiás

O Novo Registro (RG) Nacional já começou a ser emitido em Goiás. O novo documento permite a identificação do cidadão pelo número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), sendo considerado como registro geral, único e válido para todo o país.

O objetivo da mudança é “simplificar a vida do cidadão” e “coibir fraudes”, pois o documento evita que a pessoa carregue vários documentos consigo. Segundo o executivo, o novo RG também é considerado mais seguro, pois permite a checagem de autenticidade por meio do QR Code.

Quem pode fazer e como solicitar o novo RG Nacional?

Neste primeiro momento, somente as pessoas que ainda não possuem RG em Goiás poderão solicitar o RG Nacional. De acordo com a Polícia Civil, apenas três locais do estado estão emitindo o documento, sendo:

Goiânia : Vapt Vupt da Praça Cívica;

: Vapt Vupt da Praça Cívica; Anápolis : Vapt Vupt de Anápolis, no Anashopping;

: Vapt Vupt de Anápolis, no Anashopping; Alexânia: Posto da prefeitura de Alexânia que atende o programa RG para todos.

A delegada titular do Instituto de Identificação, Caroline Paim, explica que o serviço deverá ser expandido para todo estado no prazo de 15 dias.

Para fazer a solicitação do novo RG é preciso que o CPF esteja regularizado junto à Receita Federal. Por isso, é preciso o nome completo, nome da mãe e data de nascimento do solicitante. As informações devem ser as mesmas da Certidão de Nascimento para pessoas solteiras ou de Casamento, para pessoas casadas, separadas ou divorciadas.

Aqueles que não possuem ou estão com as informações incorretas no CPF podem recorrer aos canais de atendimento da Receita Federal para resolver sua situação.

Validade do documento

O documento atual é válido até 2032, por isso, não precisa ser trocado de forma imediata. Entretanto, Goiás tem até março de 2023 para iniciar as emissões do RG Nacional de quem já possui o documento no estado.

O novo RG tem validade de 5 anos para quem tem até 11 anos de idade. Para a faixa etária entre 12 e 59 anos, o documento vale por 10 anos e para os maiores de 60, o RG tem validade indeterminada.

