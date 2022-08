Praça Cívica, no Centro, recebe 3ª sessão do Cinealmofada em 2022

A Praça Cívica, no Centro de Goiânia, recebe a 3ª sessão do Cinealmofada em 2022 no próximo domingo (28/8), às 19h. Assim, acontecerá novamente em uma tela de projeção montada no Centro Cultural Marieta Telles Machado, sede do Cine Cultura e do Museu da Imagem e do Som de Goiás.

O próximo filme a ser exibido no Cinealmofada será escolhido pelo público, através de uma lista tríplice composta das seguintes obras. Dessa forma, podem ser escolhidos Cine Tapuia (2006), de Rosember Cariry, Falando Sobre Árvores (2019), de Suhaib Gasmelbari (Sudão), bem como O último Cine Drive In (2015), de Iberê Carvalho.

O Cinealmofada 3ª Temporada, que acontece na Praça Cívica em 2022, é uma realização da Barroca Filmes e Coletivo Cine Cultura, apoiado pelo Cine Cultura. As sessões contarão com espaços destinados a pessoas com deficiência. Além disso, as falas dos organizadores serão interpretadas em Libras e os filmes serão legendados.

As duas últimas edições do Cinealmofada aconteceram nos anos de 2012 e 2014 e reuniram milhares de pessoas que apreciam o cinema como forma de lazer, reflexão e expressão cultural.

Segundo uma das organizadoras do evento, a produtora Camilla Margarida, um dos principais objetivos do Cinealmofada é a democratização do cinema. Além disso, a valorização dos espaços destinados ao cinema independente.

Homenagem

A 3ª edição do Cinealmofada será dedicado ao Seu Bartô (Bartolomeu Marinho). Ele é uma das pessoas que fazem parte da história do Cine Cultura e também de muitas outras salas de cinema do nosso estado. Projecionista, Seu Bartô trabalhava no Cine Cultura desde 1992, como técnico de manutenção em projetores de cinema 35 milímetros, sendo um dos poucos profissionais nesta área, em Goiânia. Apaixonado por cinema, ajudou a montar várias salas de projeção, na capital e pelo interior do estado. Bartolomeu nos deixou na madrugada do dia 22 de fevereiro de 2021, em decorrência da Covid-19.

Serviço: 3ª sessão Cinealmofada – Temporada 2022

Quando: Domingo (28/8)

Onde: Praça Cívica – Em frente ao prédio do Centro Cultural Marietta Telles Machado.

Horário: 19h