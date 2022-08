Rua 44 passará a ser de mão única após mudanças no trânsito, em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia anunciou que a Rua 44 irá passar por uma revitalização no trânsito a partir desta quarta-feira (24/8). De acordo com o informado pela administração municipal, a via passará a ser de mão única e perderá a ilha que divide as pistas.

A previsão é de que este processo de revitalização no local dure cerca de 30 dias. As mudanças propostas incluem ainda a retirada dos locais permitidos para estacionamento e a construção de um calçadão para que o tráfego de clientes aconteça com segurança.

Conforme dito pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), o objetivo das obras é dar mais fluidez ao trânsito da região, visto que o mesmo é conhecido por sua intensidade, em especial nas principais datas que movimentam o comércio.

Com a mudança, a Prefeitura de Goiânia acredita o local ficará mais seguro para os motoristas, pedestres e moradores da região.

Região da 44

A região da 44 é um dos maiores polos atacadistas de moda em todo Brasil. O local possui centenas de pontos comerciais em galerias e recebe a visita de milhões de turista ao longo do ano.

Ressalta-se que a rua também dá acessa à Feira Hippie, que acontece todos os finais de semana, além da Feira da Madrugada e acesso à Rodoviária de Goiânia.

Segundo a Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), a expectativa dos lojistas é de que realmente haja melhorias com as mudanças. O presidente da instituição, Lauro Naves, concorda que a via de mão única é o melhor modelo para um melhor fluxo na região.