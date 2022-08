Filme Marte Um é destaque na programação do Cine Cultura

O premiado filme Marte Um é o destaque da nova programação do Cine Cultura, que fica no ar desta quinta-feira (25/8), até o dia 31 de agosto. Assim, produzido em Minas Gerais, a obra retrata uma família negra de classe média baixa tentando viver em um Brasil de mudanças. O filme ganhou quatro prêmios no Festival de Gramado como o de melhor longa pelo júri popular, melhor roteiro, melhor trilha sonora e prêmio especial.

Além do longa brasileiro, estreiam nas telonas do espaço o francês Lola e seus Irmãos. Dessa forma, o filme é uma comédia sobre a importância dos laços familiares apesar de todas as diferenças. Além disso, o italiano Il Buco, que fala sobre a beleza e os mistérios da caverna mais profunda da Europa. Também continua em cartaz o filme Os Primeiros Soldados.

Sessões extras

Na sexta-feira (26/8), às 19h, a nova programação do Cine Cultura tem uma sessão gratuita do curta-metragem “Por que não eu?”. Ademais, após a exibição, haverá um debate com as produtoras Renata Rosa e Danielle Pavan. Dessa forma, é promovido pelo 69º Seminário do NEST – Núcleo de Estudos sobre o Trabalho.

Já no domingo (28/8), às 19h, acontece mais uma sessão do projeto Cinealmofada, ao ar livre. Desse modo, será exibido na Praça Cívica, de forma gratuita.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a nova programação do Cine Cultura de 25 a 31 de agosto

-Dias 25, 27, 29, 30 e 31 de agosto

14h30 – Lola e seus Irmãos (12 anos)

16h30 – Marte Um (16 anos)

18h45 – Il Buco (livre)

20h30 – Os primeiros soldados (14 anos)

– Dia 26

14h30 – Lola e seus Irmãos (12 anos)

16h30 – Marte Um (16 anos)

19h – Sessão gratuita “Por que não eu?” (livre)

20h40 – Os primeiros soldados (14 anos)

– Dia 28

14h30 – Lola e seus Irmãos (12 anos)

16h30 – Marte Um (16 anos)

19h – Cinealmofada