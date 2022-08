Homem faz refém, foge da polícia, capota carro e morre na GO-020, em Goiás

Uma mulher, de 55 anos, foi feita de refém após ter o seu carro roubado e ser obrigada a seguir no veículo, acompanhada do assaltante, por uma distância de 150 quilômetros.

De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás (PMGO), assim que a corporação conseguiu localizar o veículo, uma perseguição policial foi iniciada. Em determinado momento o suspeito perdeu o controle da direção, capotou o carro e morreu na hora.

O acidente aconteceu na GO-020, na entrada do município de Bela Vista de Goiás, localizado na Região Metropolitana de Goiânia. O caso aconteceu por volta das 20 horas desta terça-feira (23/8).

Assalto e estado de saúde da vítima

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a vítima foi rendida pelo assaltante, que estava armado, no estacionamento de um supermercado em Ipameri.

Testemunhas que presenciaram o assalto acionaram a Polícia Militar, que conseguiu encontrar o veículo próximo ao município de Cristianópolis.

No momento do acidente o suspeito não usava cinto de segurança. Já a vítima usava o cinto e não sofreu ferimentos, mas precisou do auxílio do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), uma vez que estava em estado de choque.

A mulher foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo). A corporação policial ressaltou ainda que o suspeito tinha passagens pela polícia por crimes como roubo, ameaça e receptação.

Por não ter a sua identidade revelada, o Dia Online não conseguiu atualizações sobre o estado de saúde da vítima.