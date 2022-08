Piribier Goiânia 2022: evento terá shows e mais de 200 rótulos de cervejas

O Piribier Goiânia 2022 foi confirmado nas redes sociais do evento, e terá shows e mais de 200 rótulos de cervejas diferentes. Assim, acontece de 7 a 9 de outubro, no Passeio das Águas Shopping.

E juntamente com o anúncio do evento, os organizadores confirmaram o primeiro show do Piribier Goiânia 2022. Dessa forma, no dia 7 de outubro acontece a apresentação da banda Biquini (ex Biquini Cavadão). O grupo excluiu o “Cavadão” do nomes oficial em abril deste ano.

Ainda de acordo com postagem nas redes sociais do evento, a venda antecipada será liberada em breve. Dessa forma, terá um pacote promocional para os primeiros vendidos, que será divulgado pelos Instagram.

O Piribier teve uma edição em Pirenópolis em 2022, de 16 a 18 de junho. Lá, reuniu mais de 300 rótulos de diferentes cervejas artesanais, incluindo as sem glúten e sem álcool.

O evento teve shows da dupla de veteranos Digão Raimundos e Egypcio (ex-Tihuana) e de Beto Bruno, ex-vocalista do Cachorro Grande, com a banda Venosa. Além disso, dos paulistas do CPM22.

“Em nossa primeira edição, tivemos a participação de apenas três cervejarias goianas, que apresentaram juntas oito rótulos. Hoje, já contabilizamos o interesse de 18 delas participarem desta edição, somando mais de 100 diferentes rótulos de cervejas goianas, de variados estilos. Isso é fruto de um movimento que se iniciou no Piribier, e é estimulado durante e após o evento”, disse à época o criador do festival, Ricardo Trick.

Serviço: Piribier Goiânia 2022

Quando: 7 a 9 de outubro

Onde: Passeio das Águas Shopping

Ingressos: Ainda não estão à venda