Trabalhadores em situação análoga à escravidão são resgatados em Trindade

Doze trabalhadores foram resgatados após serem encontrados em situação análoga à escravidão em uma fazenda em Trindade, região metropolitana da capital. O caso foi descoberto na última quarta-feira (17/8).

De acordo com o Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO), as vítimas trabalhavam com a extração de eucalipto, incluindo corte, manuseio e transporte. Eles dormiam em alojamentos precários, sem higiene e superlotados. Além disso, os colhões ficavam espalhados pelo chão e o fogão dentro do quarto.

Conforme relatos de um dos trabalhadores, que já não estava mais no local, ele chegou a dormir em um colchão no chão do curral. Representantes do MPT-GO afirmam que as condições degradantes encontradas são indícios que apontam para trabalho análogo à escravidão.

Proprietário da fazenda onde foram encontrados os trabalhadores em situação análoga à escravidão

O dono da fazenda onde foram encontrados os trabalhadores deve pagar o valor de R$ 100.452,00 por Dano Moral Coletivo. Além disso, ele assinou um Termo de Ajuste de Conduta se comprometendo a regularizar a situação.

Do valor a ser pago pelo fazendeiro, uma parte será destinada para a aquisição de bens para a Delegacia-Geral de Polícia Civil, e a outra para a Associação de Combate ao Câncer em Goiás. Caso o acordo seja descumprido, o empregador será multado.

O homem ainda foi obrigado a pagar todas as verbas rescisórias e danos morais individuais aos trabalhadores. Conforme aponta o MPT-GO, os trabalhadores receberão três parcelas do ‘seguro-desemprego de trabalhador resgatado’, que é o valor de um salário mínimo.

Como denunciar

Denúncias trabalhistas podem ser feitas através da internet, pelo site do Ministério Público do Trabalho ou pelo aplicativo (MPT Pardal). O sistema também está disponível no portal da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.