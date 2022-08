Biblioteca Estadual Pio Vargas promove oficinas de quadrinhos e fanzine

A Biblioteca Estadual Pio Vargas, no Centro de Goiânia, irá promover as oficinas de Fanzine para pessoas com síndrome de down, bem como para o público em geral apreciadores do gênero. Assim, os cursos serão ministrados em setembro, com temática dinâmica. Além disso, visando a elaboração direta de suas artes, como HQs, desenhos, cartuns e fanzines (revistas).

As aulas serão ministradas pelo professor Gazy Andraus. Desse modo, a oficina de “Fanzine” será nos dia 1º e 8 de setembro, das 9 às 12h, e oferece 30 vagas. Ademais, a oficina voltada para pessoas com síndrome de down será realizada dia 13 de setembro, das 14h30 às 17h, e tem 15 vagas. Os interessados podem se inscrever por meio de formulário disponível nos endereços https://bit.ly/FanzineHQ e https://bit.ly/FanzineInclusivo (exclusivo para pessoas com síndrome de down).

Dessa forma, a iniciativa na Biblioteca Pio Vargas, em Goiânia, tem como objetivo reconhecer a linguagem das histórias em quadrinhos (HQs). Além disso, de suas derivativas, como tiras, cartuns, charges, caricaturas e os Fanzines (biograficzines e artezines) como mídias plurais e interdisciplinares para futuras práticas transversais pedagógicas.

Através do conteúdo, os participantes irão aprender os conceitos básicos da linguagem das Fanzines e HQs, bem como seus congêneres e temas variados. Assim, terão a possibilidade de aprimorare sua inteligência sistêmica e criatividade ao elaborar diretamente seus zines de HQs.

Oficineiro

O professor Gazy Andraus é pós-doutorando pela Universidade Federal de Goiás (UFG), doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP), mestre em Artes Visuais pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), e autor e pesquisador de HQs e Fanzines de temática fantástico-filosófica.

Serviço: Biblioteca Estadual Pio Vargas promove oficinas

– Oficina Fanzinando Quadrinhos: Conhecer e fazer uma HQZine

Quando: 1º/09, das 9 às 12h (aula teórica), e dia 08/09, das 9 às 12h (aula prática)

Onde: Biblioteca Pio Vargas – Centro Cultural Marietta Telles (Praça Cívica)

Presencial: 30 vagas

Inscrições: https://bit.ly/FanzineHQ

– Oficina Fanzinando Quadrinhos: ler e conhecer HQ e Fanzine

Público-alvo: Pessoas com síndrome de down

Quando: 13/9, das 14h30 às 17h

Onde: Biblioteca Pio Vargas – Centro Cultural Marietta Telles (Praça Cívica)

Presencial: 15 vagas

Público-alvo: portadores de síndrome de down

Inscrições: https://bit.ly/FanzineInclusivo