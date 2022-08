Yellow Day Festival 2022 terá 7 bandas e 32 torneiras de chope

Goiânia terá, no dia 3 de setembro, o Yellow Day Festival 2022, que irá reunir sete bandas e 32 torneiras de chopes especiais. Assim, acontece a partir das 10h, no Posto Ouro Negro, na Avenida Rio Verde, no bairro Vila Rosa.

O Yellow Day Festival 2022, que volta a acontecer após dois anos parado devido a pandemia da Covid-19, já tem ingressos à venda. Dessa forma, custam R$ 40, já disponibilizando meia entrada para todos os públicos, de acordo com os organizadores. As entradas serão comercializadas também no dia do evento, no local.

Mais sobre o evento

Segundo os organizadores, o evento é uma releitura dos festivais urbanos dos anos 90. Desse modo, além das sete bandas e das 32 torneiras de chopes especiais, o local irá oferecer diversos itens do cardápio.

Em sua quinta edição, o evento contará com a apresentação das bandas Funkada, Família Muamba e Rocco. Além disso, Gig Rock, The Blackbirds, Pó de Mico e Mutah. Ademais, també terá apresentação do DJ Hudson Amaral.

Ao todo, a festa terá 14 hora de música, já que acontecerá das 10h à 0h.

Serviço: Yellow Day Festival 2022

Quando: 3 de setembro

Onde: Posto Ouro Negro – Avenida Rio Verde, bairro Vila Rosa – Goiânia

Horário: Das 10h à 0h

Ingressos: R$ 40