Pai de santo é preso suspeito de estuprar mulheres em templo de Aparecida

Nesta sexta-feira (26/8) a Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu um suspeito de estupro que se apresentava como pai de santo. De acordo com informações da corporação, o homem teria feito pelo menos seis vítima dentro de um templo em Aparecida de Goiânia.

Dentre as vítimas do suspeito estão duas adolescentes. A Polícia Civil informou também que, no momento da prisão, foram apreendidas também nove facas e duas munições de revólver.

A Federação de Umbanda e Candomblé de Goiás (Fuceg) esclareceu que o homem, de 46 anos de idade, não possui qualquer cadastro na entidade e disse que está em contato com outras federações para saber se ele se formou em outro estado.

A Fuceg explica que sem a formação completa, a pessoa não pode dirigir templos e realizar cultos. A delegada responsável pelo caso informou que as vítimas foram abusadas sexualmente quando procuraram ajuda espiritual na casa de umbanda supostamente dirigida pelo homem.

Saúde: Covid-19: o que se sabe até agora da variante Ômicron

Investigação

A delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) colhei depoimento de várias vítimas, que relataram que o homem se aproveitava da religião e da sensibilidade das pessoas para cometer os crimes.

“Uma das vítimas estuprada pelo investigado teve o intestino obstruído em razão do estupro, tendo que se submeter a cirurgia”, ressaltou a delegada.

Tráfico de drogas: Traficantes vendiam drogas para estudantes em escolas de Valparaíso, em Goiás

As mulheres relataram ainda que na casa de umbanda havia munições de arma de fogo, drogas e armas brancas, que seriam utilizadas para intimidar as vítimas quando elas alegavam que iriam parar de frequentar o local.

A responsável pelo caso disse ainda que o suspeito usava a religião e as entidades para ameaçar as vítimas, dizendo que ia destruir a vida das pessoas.

A corporação policial esclareceu que os abusos sexuais aconteciam quando o homem invocava as entidades que ele dizia trabalhar. A defesa do suspeito alegou que não irá se manifestar sobre o caso.