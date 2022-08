Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros terá 15 passagens de fauna

O edital das obras de construção de 15 passagens de fauna em rodovias localizadas na região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no Nordeste goiano, foi publicado na última segunda-feira (22/8). Assim, serão seis corredores suspensos na GO-118 e GO-239. Além disso, outras nove travessias inferiores, implantadas sob as vias, com custo de aproximadamente R$ 22 milhões. A publicação do edital foi realizado pelo governo de Goiás, através da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

Nas passagens de fauna inferiores serão utilizados bueiros celulares já existentes. Dessa forma, a empresa contratada fará o projeto de adaptação, bem como irá executar os serviços de readequação das estruturas que passarão a ser destinadas à travessia da fauna. Ademais, o edital prevê a instalação de cercas nas margens das rodovias, próximo às passagens. O intuito é impedir o acesso dos animais às pistas e conduzi-los a percorrer o caminho mais seguro.

Ação inovadora

Assessora estratégica da Goinfra, a mestre em Direito Ambiental Gabriela De Val pontua que, com as construções das passagens de fauna projetadas para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o Estado sai à frente nos quesitos preservação ambiental e segurança de tráfego. “A agência inaugura um comportamento positivo e necessário ao poder público, com a implantação das passagens e demais medidas relacionadas à proteção da fauna”, afirma. “É uma questão cultural, de conscientização, e que merece atenção do ponto de vista da educação ambiental”.

Passagens de faunas são comuns em países como Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Canadá e Holanda. Porém, ainda há poucas construções dessa natureza no Brasil. A mais recente está no Rio de Janeiro, sobre a BR-101, onde vive a maior população silvestre de micos-leões-dourados. Outras três estão em São Paulo: uma sobre a Rodovia dos Tamoios e duas sobre um ramal ferroviário da Vale no Pará, usado para transporte de minério de ferro.