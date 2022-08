Polícia Civil apreende fumo falsificado e autua comerciantes, em Formosa

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 11ª Delegacia Regional, deflagrou, na última segunda-feira (22/8), a Operação Contrafação e apreendeu fumo falsificado no município de Formosa, a 272 quilômetros da capital.

De acordo com as investigações, vários comércios na região estavam comercializando o produto falsificado, que foram apreendidos. No total oito estabelecimentos comerciais foram autuados e seus responsáveis legais intimados para prestar esclarecimentos sobre a origem do produto.

Agora, a Operação Contrafação segue com objetivo de identificar os responsáveis pela falsificação.

Fumo falsificado pode causar danos à saúde

Ainda conforme a polícia, o produto disponível irregularmente para o comércio pode causar danos à saúde dos consumidores, além de violar o direito à marca dos fabricantes que se submetem a uma série de exigências estabelecidas pelos órgãos fiscalizatórios.

Veja imagens da operação realizada pela Polícia Civil:

