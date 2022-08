Bombeiros reforçam buscas por turista desaparecida na Chapada dos Veadeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) reforçou, na manhã desta segunda-feira (29/8) as buscas por uma turista, de 44 anos, que desapareceu no domingo (28) enquanto visitava uma cachoeira em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros.

Os bombeiros foram chamados e começaram as buscas às 20 horas deste domingo (28). De acordo com a corporação, equipes de busca e salvamento foram deslocadas para a região e contam com auxílio de cães e drones.

Turista desaparecida na Chapada dos Veadeiros

O Corpo de Bombeiros informou que a mulher foi identificada como Simone de Carvalho Santos e é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela estava visitando o local e fazendo trilha quando desapareceu por volta das 14 horas. Amigas e guias da região tentaram localizá-la, mas não conseguiram encontrar.

Informações preliminares de uma amiga apontam que a mulher teria se separado do grupo de quatro amigas e voltado à cachoeira para jogar as cinzas de um animal que havia cremado. A trilha possui menos de 2 quilômetros e extensão e não tem histórico de desaparecimentos.

As buscas pela turista continuam sendo feitas pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (29).

