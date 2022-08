Cursos gratuitos de formação musical têm inscrições abertas

As inscrições para os cursos de formação musical no Grande Hotel, localizado na Avenida Goiás, no Centro de Goiânia, estão abertas até o dia 8 de setembro. As vagas são oferecidas pela Secretaria de Cultura de Goiânia. Assim, os cursos presenciais serão ministrados gratuitamente por professores bolsistas da Rede Municipal de Núcleos Musicais de Goiânia, departamento educacional da Orquestra Sinfônica de Goiânia.

Dessa maneira, a iniciativa é voltada ao público interessado em aprender um instrumento musical ou canto. Além disso, àqueles que já tocam ou cantam e buscam aprimoramento de suas técnicas, com idade a partir de 10 anos. No total são oferecidas 186 vagas. Dessa maneira, será aceita apenas uma inscrição por pessoa, e não há possibilidade de trocas de modalidades após a inscrição. As vagas serão preenchidas pela ordem de inscrição, e os não contemplados ficarão no cadastro de reserva dos cursos.

Estão previstas aulas nos períodos matutino e vespertino para crianças, adolescentes e adultos. Estão incluídos um Curso de Musicalização Inclusiva (Síndrome de Down), bem como cursos ministrados na hora do almoço, destinados à iniciação musical de trabalhadores do Centro da cidade.

Entre os cursos de formação musical no Grande Hotel, em Goiânia, serão oferecidos cursos de Violão, Violino, Viola Clássica e Saxofone. Ademais, Flauta Transversal, Flauta Doce, Clarineta, Musicalização, Canto Coral, Canto Popular e Acordeon.

A inscrição será feita pelo link https://forms.gle/Tsnwf6ZaCKQ9tZk59. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição no sistema. A lista de alunos selecionados será publicada no dia 9 de setembro de 2022 no endereço www.orquestrasinfonicadegoiania.org/processo-seletivo, e também será enviada por e-mail aos interessados.

As aulas

As aulas dos cursos de formação musical no Grande Hotel terão formato “oficina”, começnado no dia 12 de setembro. Assim, se estenderão até o início do mês de dezembro de 2022. Alunos que atingirem o aproveitamento mínimo de 75% de frequência em sala de aula receberão um certificado de conclusão pela coordenação.

Após a divulgação dos selecionados, a coordenação da Rede entrará em contato com cada aluno, via e-mail, para que seja formalizada a matrícula por link a ser disponibilizado. Para efetivação da matrícula, o aluno deverá apresentar escaneado os seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Endereço, Aceite do edital, e, em caso de menor de idade, documentos pessoais de pais ou responsáveis.

Serviço: Abertas inscrições para 186 vagas em Cursos de Formação Musical no Centro Cultural Grande Hotel | Goiânia

Data: até 8 de setembro

Informações: (62) 9 8451-0138 – Juliano Silvestre – Coordenador Administrativo – Rede Municipal de Núcleos Musicais

Inscrições: Link