Encontrada mulher que havia desaparecido durante trilha na Chapada dos Veadeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) encontrou, na tarde desta segunda-feira (29/8), a mulher, identificada como Simone de Carvalho Santos, que havia desaparecido durante uma trilha na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, no último domingo (28).

De acordo com a corporação, a vítima, que estava desaparecida na região da Cachoeira dos Anjos e Arcanjos, é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e estava visitando o local onde se perdeu. As buscas começaram, às 20h de domingo (28) e estavam sendo realizadas pela equipe especializada, Guardiões do Bioma e por guias da Prev Fogo.

No momento que foi encontrada, a mulher estava consciente e, posteriormente, foi levada para uma unidade de saúde para avaliação médica. No entanto, a corporação ressalta que ela está bem.

Mulher conta como se perdeu na trilha da Chapada dos Veadeiros

Aos bombeiros, Simone contou que estava com um grupo de amigas, mas acabou se perdendo. A trilha possui menos de 2 quilômetros e extensão e não tem histórico de desaparecimentos.

A turista relata que ficou um pouco atrás das pessoas que caminhavam e acabou se perdendo pegando um caminho diferente do que daria acesso ao local das cachoeiras.

“Em algum momento eu me desliguei de mim. Na hora que eu vi, estava no meio de uma mata fechada e já completamente perdida”, disse ao revelar que se distraiu com a paisagem no local.

Assista o vídeo completa da mulher falando sobre o acontecido:

Leia também: