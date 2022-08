Jovem é condenado a 15 anos de prisão após matar coordenador de escola em Águas Lindas

Um jovem de 21 anos foi condenado a 15 anos de prisão após ser acusado de matar o coordenador pedagógico Bruno Pires de Oliveira, de 41 anos, em uma escola em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

O julgamento aconteceu no dia 25 de agosto e a decisão dos jurados foi unânime. O Ministério Público pediu a condenação do jovem por homicídio qualificado. Já a defesa do réu disse que o crime tinha que ser julgado como lesão corporal seguida de morte, que tem pena menor. Entretanto, o pedido da defesa não foi aceito.

Responsável pela acusação no júri, o promotor de Justiça Daniel Lima Pessoa ressaltou que o crime teria sido motivado porque o aluno não ficou satisfeito ao ser cortado de um projeto esportivo na escola e resolveu tirar satisfação com o coordenador, o que acabou resultando no assassinato.

A pena do réu foi fixada em 15 anos de reclusão pelo crime de homicídio doloso qualificado, que deve ser cumprida em regime fechado. Além disso, deverá pagar uma multa no valor de 20 salários mínimos para a família da vítima.

Crime

O crime aconteceu em agosto de 2019 no estacionamento do Colégio Estadual Machado de Assis, em Águas Lindas, onde o coordenador tinha contrato temporário.

Informações apontam que o jovem levou uma faca para o colégio, porém um colega percebeu e pegou a arma. Em seguida, ele arrumou outra faca e foi ao encontro do coordenador.

Segundo o promotor Daniel Lima, o jovem desferiu um único golpe na vítima. A lâmina da arma perfurou o fígado do coordenador. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento. Antes de morrer, Bruno contou ter sido atacado pelo aluno, a quem apelidou de Grandão, já que o rapaz era o maior da turma do 9º ano na qual estudava.

Ao confessar o crime, o jovem alegou que não tinha a intenção de matar o professor, mas apenas dar um susto cortando sua barriga.

O aluno segue preso desde à época do crime e permanecerá no presídio aguardando recursos. A defesa dele não foi localizada, mas o espaço segue aberto.

