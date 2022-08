Camila Coutinho participa da abertura do evento Amarê Fashion

A comunicadora e empreendedora Camila Coutinho participa, nesta quarta-feira (31/8), às 20h, em Goiânia, da abertura da Amarê Fashion – Semana da Moda Goiana. Assim, ela é convidada especial do Fashion Talk “A influência da cultura de moda no fortalecimento do mercado”, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O evento acontece até o dia 3 de setembro.

Com 3,1 milhões de seguidores no seu perfil do Instagram, a pernambucana Camila Coutinho foi a primeira blogueira de moda do Brasil. Dessa forma, teve seu site “Garotas Estúpidas” eleito como um dos blogs de moda mais influentes do mundo. Acompanhando a evolução do mercado, o “Garotas Estúpidas” tornou-se multiplataformas e só no Instagram conta com 1,3 milhão de seguidores.

Conhecida internacionalmente, também é criadora do GE Beauty, linha de haircare customizável vegana. Além disso, do GE Formando Líderes, braço social do grupo GE. Camila tem parceria com marcas globais e já esteve em palcos famosos, como o do TEDx no Texas. Ademais, é autora do livro “Estúpida, Eu?”, em que conta sua história e compartilha experiências do mercado de moda, tendências e carreira de influencer.

As inscrições para atividades a Amarê Fashion, em Goiânia, inclusive a palestra que será feita por Camila Coutinho, são gratuitas e podem ser realizadas AQUI.

Sobre a Amarê Fashion

Com uma programação de cerca de 40 hora de atividades e estimativa de público de mais de 12 mil pessoas, a Amarê Fashion – Semana da Moda Goiana acontecerá de 31 de agosto a 3 de setembro de 2022, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

O evento terá desfiles, exposições, rodadas de negócios, palestras, arte, gastronomia, música e entretenimento. Dessa maneira, irá trabalhar em parceria com as entidades empresariais e o setor produtivo. O objetivo é fortalecer os negócios da moda goiana. Além disso, apresentar o Estado de Goiás como importante polo criador de moda no Brasil. E, finalizando o evento, Goiânia irá receber o show do cantor Seu Jorge.

Carregado de referências, ao mesmo tempo regionais e cosmopolitas, o conceito visual e artístico da campanha Amarê Fashion, com destaque para os ipês amarelos, típicos do cerrado, para ilustrar o material, é assinado pelo artista Selon.

O evento tem realização do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás), Serviço Social do Comércio (Sesc Goiás), Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio GO) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Goiás). Ademais, a Amarê Fashion conta com o apoio da Organização das Cooperativas de Goiás (OCB/GO), do shopping de moda atacadista, Mega Moda Park, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Governo de Goiás por meio da Goiás Turismo.