Dengue: casos e mortes disparam no Brasil mesmo durante inverno 

Os casos e mortes por dengue no Brasil aumentaram significativamente neste ano, conforme apontam os dados do Ministério da Saúde (MS). Por isso, mesmo durante o inverno e com as mudanças climáticas, é preciso manter as medidas de combate à doença e proliferação do mosquito transmissor.

De acordo com boletim epidemiológico do MS divulgado nesta segunda-feira (29), os casos de dengue aumentaram 191,9% entre 2021 e 2022. Até a semana 33 deste ano, ocorreram 1.329.488 casos prováveis de dengue, uma taxa de incidência de 623,2 casos por 100 mil habitantes no Brasil.

Varíola dos macacos: Estudo descobre por quanto tempo vírus sobrevive em superfícies

Os dados ainda apontam que o Centro-Oeste concentra a maioria dos casos, totalizando 1.851,4 casos a cada 100 mil habitantes. A Região Sul vem em seguida, com 1.022 casos a cada 100 mil habitantes. Posteriormente, vem a região Sudeste (491,5), Nordeste (391,7) e Norte (227,4).

Em relação aos estados, Goiás lidera com a maior incidência a cada 100 mil pessoas, com 2.682,4 casos. Em seguida vem o Distrito Federal (1.990,6), Paraná (1.343,7), Tocantins (1.336,9), Santa Catarina (1.201,7) e Rio Grande do Norte (1.099,4).

Tempo em Goiás: Goiânia registra menor temperatura dos últimos 28 anos no mês de agosto

Os municípios que apresentaram os maiores registros de casos prováveis de dengue até a semana 33 foram: Brasília (DF), com 61.597 casos (1.990,6 casos/100 mil hab.), Goiânia (GO), com 48.634 casos (3.126,3 /100 milhab.), Joinville, com 23.293 (3.851,9 casos/100 mil hab.), Araraquara, com 20.777 casos (8.637,6/100 mil hab.), Aparecida de Goiânia, com 20.600 casos (3.422,8 casos/100 mil hab.) e Anápolis, com 19.845 (5.004,7/100 mil hab.)

Mortes por dengue no Brasil

Além disso, o boletim ainda traz o número de mortes em decorrência da doença, totalizando 831 no Brasil, sendo 714 por critério laboratorial e 117 por critério clínico epidemiológico. Outros 295 seguem em investigação.

Goiás é o segundo estado com mais registros de óbitos, com 106, atrás somente de São Paulo, que tem 253. Em seguida vem Paraná (95), Santa Catarina (88) e Rio Grande do Sul (66).

Mudanças climáticas

Segundo o Ministério da Saúde, os meses de novembro a maio são mais chuvosos, por isso, registram maior transmissão, por causa do acúmulo de água que contribui com a proliferação do mosquito. Entretanto, o número de casos também tende a crescer em invernos chuvosos como o de 2022, caso não sejam mantidas as medidas de controle.

Sintomas

Os principais sintomas da dengue são: