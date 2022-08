MAG abre inscrições para a 2ª edição da mostra Sala Compacta

O Museu de Arte de Goiânia (MAG) está com inscrições gratuitas abertas para a 2ª Sala Compacta, mostra de artes plásticas dedicada a selecionar e premiar artistas goianos e promover uma exposição virtual. Assim, é possível se inscrever on-line até o dia 25 de setembro.

A 2ª Sala Compacta irá premiar 20 artistas ou grupos selecionados no valor de R$ 4 mil cada, totalizando R$ 80 mil. Dessa forma, serão aceitos trabalhos de artistas brasileiros e estrangeiros legalmente residentes há mais de um ano no Brasil. Além disso, no mínimo, 20% do prêmio será destinado a artistas residentes em Goiás. Cada artista pode inscrever até dois trabalhos, além de poder participar de um trabalho coletivo. Dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail [email protected].

O projeto tem patrocínio da Enel Distribuição Goiás, por meio do Programa Goyazes de Incentivo à Cultura – Lei Goyazes, da Secretaria Estadual de Cultura. Ademais, tem parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.

Mais sobre a mostra

Ao longo do processo da 2ª Sala Compacta, serão realizadas oficinas, rodas de conversa e debates abertos ao público. Dessa forma, terão temáticas relacionadas ao desenvolvimento das artes plásticas em Goiás. “Além de ser um projeto altamente relevante para o incentivo à expressão cultural em Goiás, também deixa um legado perene por meio dos produtos entregues, a sala virtual e o catálogo, além das oficinas e debates”, afirma o diretor do Museu de Arte de Goiânia, Antônio da Mata.

Nesta segunda edição, a mostra irá se dedicar a pensar “arte como projeto”, comenta o curador Gilson Plano. “É comum na prática de muitos artistas a criação de projetos artísticos que existem antes na esfera do pensamento e são transcritos em projetos como: desenhos; maquetes; descrições; esboços; cadernos; plantas baixas; protótipos; estudos; sonhos; gravações; arquivos, dentre muitas outras possibilidades do que pode ser arte como projeto.”

A Comissão de Seleção e Premiação será composta por três integrantes. Assim, terá profissionais experientes e reconhecidos especialistas na área de Artes Contemporâneas. Desse modo, a lista dos selecionados será divulgada no dia 11 de outubro de 2022, no endereço eletrônico https://escala.art. A exposição virtual está prevista para ser realizada do dia 25 de outubro ao dia 25 de dezembro.

Serviço: Inscrições para 2ª Sala Compacta | Museu de Arte de Goiânia (MAG)

Quando: até 25 de setembro.

Onde: https://forms.gle/cYFQWBgmBBnMYmou7.

Dúvidas: e-mail para [email protected].