A Viagem de Pedro e Segredos do Putumayo estreiam no Cine Cultura

O filme A Viagem de Pedro e o documentário Segredos do Putumayo estreiam na programação do Cine Cultura, em Goiânia, a partir deste sábado (3/9). Além disso, continuam em cartaz as obras Marte Um e Il Buco.

Dirigida pelo cineasta Laís Bodanzky, o longa A Viagem de Pedro traz a viagem de volta de Dom Pedro I em busca de retomar o trono de Portugal. Assim, protagonizado por Cauã Raymond, mistura membros da corte, oficiais, serviçais e escravizados, numa babel de línguas e de posições sociais.

A outra novidade é o Segredos do Putumayo, de Aurélio Michellis. Dessa forma, o doc remonta histórias sobre as denúncias de crimes contra comunidades indígenas brasileiras cometidos pela empresa britânica Peruvian Amazon Company. Baseado em seu diário perturbador, o documentário traça a imagem angustiante descoberta por Roger Casement.

Mostra LGBTQIA+

O Cine Cultura também vai apresentar uma mostra de quatro filmes em parceria com a parada LGBTQIA+, nesta sexta-feira (2/9). Dessa maneira, a iniciativa tem como objetivo valorizar a diversidade sexual.

A ação traz histórias de gays, lésbicas e transexuais em várias épocas e culturas distintas. Assim, são filmes do Brasil, África do Sul e Reino Unido. A entrada será gratuita para todas as quatro sessões.

Confira AQUI a programação completa do Cine Cultura.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.