Conheça a Pizzaria China, local clássico no Centro de Goiânia

A Pizzaria China, no Centro, é um desses locais clássicos de Goiânia, que mesmo quem nunca foi, já ouvir falar. O local tem quase 50 anos, já que foi fundado em 1973, e funciona desde então, mantendo clientes fiéis. Assim, afirma servir a melhor pizza da cidade.

As receitas da Pizzaria China, desenvolvidas pelo dono chinês que abriu o local, são montadas a cada pedido e assadas na hora. E são apenas três sabores: muçarela, presunto e calabresa. Além disso, são também três tamanhos: brotinho, média e grande.

Segundo os funcionários, muita gente ainda vai ao local e pergunta sobre pastéis, já que o letreiro diz “pizzaria e pastelaria”. Porém, o estabelecimento não vende pastel há mais de 40 anos.

Mais sobre o local

Há pouco mais de dois anos, o antigo dono da Pizzaria China, no Centro de Goiânia, repassou o negócio aos antigos funcionários, que continuam cuidando do local.

O ambiente remete à época da fundação, com azulejos em todo o espaço e banquinhos fixos. Ademais, as pizzas podem ser servidas diretamente no balcão. O local, porém, continua não fazendo delivery. Portanto, quem quiser provar uma das pizzas, terá que ir até o Centro da cidade.

Em fevereiro de 2022, a equipe do Aproveite a cidade foi ao estabelecimento, fez um vídeo sobre a experiência no local, que foi ótima. Assista AQUI!

A Pizzaria China fica na Rua 7, nº 348, e funciona todos os dias, das 7h da manha às 21h30.