Festival Vaca Amarela 2022 tem horários de shows divulgados

A organização da 21ª edição do Festival Vaca Amarela, que acontece nos dias 16, 17 e 18 de setembro de 2022, divulgou os horários de todos os shows, nesta quarta-feira (31/8). No line-up, o evento terá shows do Boogarins, Fresno, de Linn da Quebrada e de Tasha e Tracie. Ademais, da banda Maneva e também de Batekoo com Deize Tigrona. Os shows serão realizados no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

Na sexta-feira (16/9), o Vaca Amarela começa a partir das 18h, com a apresentações de dj’s a partir das 19h. Às 22h15, tem Maaju, e às 23h tem Bruna Mendez. Além disso, à 0h tem Batekoo com Deize Tigrona, e Linn da Quebrada fecha o primeiro dia a partir de 1h.

O segundo dia, no sábado (17/9), tem abertura dos portões a partir das 16h. As apresentações começam às 16h15, e o show da banda Black Drawing Chalks será às 21h15. Posteriormente, tocam Boogarins, às 22h15, e Aurora Rules, às 23h15. A banda Fresno fecha o sábado à 0h30.

No domingo (18/9), os portões também serão abertos às 16h, com apresentação de dj’s a partir das 16h30. A partir das 21h, tem show da banda Distoppia. Além disso, às 22h45, tem Tasha & Tracie, e Maneva às 23h45.

Confira AQUI os horários de todos os shows do Festival Vaca Amarela 2022.

Os ingressos

Os ingressos para o Festival Vaca Amarela estão à venda. Dessa maneira, o passaporte para todos os dias custa R$ 180, no 2º lote. Há entradas para cada um dos dias, que custam R$ 100 cada, no 2º lote. Ademais, é possível comprar ingressos para dois dias do evento. O valor é de R$ 150, no 2º lote.

Serviço: 21ª edição do Festival Vaca Amarela

Quando: 16, 17 e 18 de setembro

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Ingressos: R$ 180 (passaporte 3 dias)