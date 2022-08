Goiânia é a capital brasileira com menos adultos sedentários, diz Ministério da Saúde

Dados de um levantamento do Ministério da Saúde apontam que Goiânia é a capital brasileira com menos adultos sedentários, ou seja, mais praticantes de atividades físicas. O posto também é dividido com Curitiba, no Paraná.

Conforme aponta a pesquisa, apenas 12% das pessoas maiores de 18 anos não praticaram exercícios físicos, não fizeram esforço físico no trabalho ou uma limpeza pesada em casa nos últimos três meses. Esta é a menor média nacional.

O nível de pessoas sedentárias ou que fazem pouco exercício na capital goiana é o segundo menor dos últimos 13 anos, ficando atrás apenas de 2016.

No ranking das capitais com adultos mais ativos fisicamente também estão Palmas (12,2%), Boa Vista (12,3%), Florianópolis (13,2%) e Porto Velho (13,4%). Por outro lado, João Pessoa, na Paraíba, foi o local onde as pessoas mais declararam não se exercitar de maneira alguma, com 19,3%.

Goianos praticam atividades de maneira insuficiente

O mesmo levantamento ainda apontou que em Goiânia a população pratica uma quantidade insuficiente de atividade física semanalmente, com 39,8%. A maior média foi registrada no Rio de Janeiro, com 51,7%.

Segundo o Ministério da Saúde, seria necessário, no mínimo, 150 minutos de esforço moderado, ou 75 minutos de atividades de alta intensidade, por semana.

Por outro lado, a pesquisa mostra ainda que 41,3% dos goianienses praticam pelo menos 2h30 de atividades físicas moderadas por semana no tempo livre. Já 8,4% dos entrevistados disseram que fazem atividades durante o deslocamento para a escola ou trabalho.

Obesidade

Ainda sobre saúde física, um estudo da Universidade Federal de Goiás (UFG) mostra que a obesidade está aumentando em quase todas as faixas etárias neste ano. Nos últimos dez anos, apenas crianças com menos de 5 anos conseguiram manter estável o índice de excesso de peso, conforme apontam os dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde.