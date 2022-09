Biblioteca Municipal Marieta Telles, na Praça Universiária, é reaberta

A Biblioteca Municipal Marieta Telles, onde está localizado o Palácio da Cultura, na Praça Universitária, foi reaberta nesta quarta-feira (31/8). Assim, espaço volta a receber o público, que pode ter acesso ao acervo com mais de 120 mil obras literárias. O horário de funcionamento do local é de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 17h.

Com mais de 50 anos de existência, o Palácio da Cultura e a Biblioteca Municipal Marieta Telles Machado, na Praça Universitária, passaram por reforma geral, iniciada em 2020. Dessa forma, a obra teve investimento da prefeitura municipal (através de emenda) de R$ 1 milhão.

Após fortes chuvas, no final do ano de 2021, o espaço apresentou problemas de infiltração. Dessa maneira, precisou passar por reparos na pintura do pavimento térreo e superior. Além disso, da instalação de novos pontos de luminárias, e execução do piso de alta resistência.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, a manutenção da biblioteca faz parte do projeto de restauração gradual dos polos da Secretaria Municipal de Cultura (Secult). “Já demos o pontapé na ordem de serviço dos reparos na Biblioteca Cora Coralina e no Museu de Arte de Goiânia. Neste mês de agosto, entregamos o Centro Livre de Artes após manutenção”, ressalta.

Mais sobre o Palácio da Cultura

O Palácio da Cultura é um sala de exposições anexa à Biblioteca Municipal Marieta Telles Machado. O prédio ficou abandonado nos últimos anos. O local, que deveria funcionar como espaço de cultura e de convivência, estava esquecido, com portas e vidros quebrados, além de muita sujeira.

A Biblioteca Municipal Marieta Telles Machado é tombada como patrimônio de Goiânia e está no mesmo local desde 1968. Assim, abriga um acervo de livros em seu pavimento inferior, incluindo uma gibiteca. O pavimento superior, onde se localiza o Palácio da Cultura, já foi dedicado a exposições e eventos, tendo recebido artistas locais e de outras regiões do Brasil, além de diversas manifestações culturais.

O prédio se localiza na Praça Universitária, que tem uma das maiores exposições ao ar livre da América Latina. O local, no Setor Leste Universitário, é espaço de manifestações e convivência.