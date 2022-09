Burger Festival, no Buriti Shopping, terá mais de 50 opções de hambúrgueres

O Burger Festival está de volta, após dois anos, e irá acontecer no Buriti Shopping de 9 a 11 de setembro. Assim, o evento terá mais de 50 opções de hambúrgueres, e contará com shows ao vivo e espaço kids.

Com entrada gratuita, o Burger Festival acontecerá das 18h às 23h, no estacionamento do Buriti Shopping. Desse modo, os hambúrgueres serão comercializados a valores que variam de R$ 20 a R$ 40.

A curadoria dos restaurantes participantes é realizada pelo Quintal Food Park. Dessa maneira, contará com pratos criados exclusivamente para o evento. Além disso, o público poderá conferir opções diferentes como sanduíches vegetarianos e hambúrgueres de costela. Ademais, molhos especiais como barbecue de goiabada e cream cheese com geléia de pimenta.

Dentre os restaurantes confirmados, estão BRAVO BBQ BURGER, Hamburgueria Singular, Me Gusta Smash Burger e Quintal Burger. Também o Família in Box Burger, Dororó Burger, 604 Burger, 94 Smash, Leandro Goyaz The Rock. Ainda Gourmet Burger, La Brasa Hamburgueria, entre outros.

Para adoçar o paladar, estão confirmados Shake Lab, Caneli Doceria e Cana Mix. No quesito bebidas, além dos sucos e refrigerantes, o evento terá chope Colombina, além de drinks com gin Uyrá, bebidas Fiu-Fiu e energéticos Monster.

Para os crianças

Com mais de 1000 m², a megaestrutura da brinquedoteca promete ser um diferencial do Burger Festival. Com passaporte único no valor de R$30, a criança pode brincar à vontade, bem como entrar e sair quantas vezes quiser. Além disso, durante os três dias, vão acontecer shows com robôs interativos que recepcionam o público em tempo real com voz digitalizada robótica e movimentos sincronizados que prometem fazer alegria da criançada.

Shows

Comandando a programação musical, o cantor Robertinho Sousa abre o evento na sexta-feira, 9 de setembro, com uma seleção de músicas do pop rock e MPB. No sábado, dia 10, quem anima o público é a cantora Ingrid Fraga, que também apresenta os melhores clássicos dos estilos pop rock e mpb. E no domingo, 11 de setembro, os sertanejos Criz Batalha e Vinicius encerram a programação.

“O Burger Festival retorna para a sua 4ª Edição ainda maior, mais completo e mais animado. A edição de 2022 vai marcar para sempre a nossa região com um evento gastronômico repleto de novidades. O festival valoriza a diversidade e criatividade dos chefs locais, além de um ambiente aconchegante com música ao vivo e a maior brinquedoteca de todas as edições”, afirma a produtora do evento, Camilla Pacheco.

Serviço: Burger Festival | Buriti Shopping

Quando: 9, 10 e 11 de setembro

Horário: 18h às 23h

Onde: estacionamento do Buriti Shopping

Entrada: Gratuita