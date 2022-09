Exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas chega a Goiânia

Goiânia recebe, a partir do dia 29 de setembro, a exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas. Assim, será realizada no Passeio das Águas Shopping até o dia 31 de outubro.

Segundo a organização, a exposição traz uma viagem pelo grandioso universo das obras de Van Gogh. Desse modo, será possível ver obras como autorretratos, A Noite Estrelada, Quarto em Arles, dentre outras. Além disso, a exibição oferece um bônus aos visitantes com outros brilhantes artistas impressionistas, como Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

Os ingressos para a exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas já estão à venda. Dessa forma, custam a partir de R$ 40, a meia entrada. Ademais, o ingresso inteira custa R$ 80.

Em Goiânia, além do show do atelier de projeções que vem chamando atenção de milhares de pessoas em outras capitais brasileiras, o Lightland trará uma inovação. Dessa forma, pela primeira vez no Brasil. uma exposição imersiva utilizará tecnologia de superprojetores com 20k lumens, equipamentos capazes de proporcionar uma alta qualidade de imagens.

Esta não é a mesma exposição sobre Van Gogh que está em Brasília. Inclusive, a equipe do Aproveite a cidade foi até lá, e AQUI você confere tudo sobre a mostra imersiva.

Serviço: Exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas | Goiânia

Quando: De 29 de setembro a 31 de outubro

Onde: Passeio das Águas Shopping

Ingressos: R$ 40 meia | R$ 80 inteira

Onde comprar: https://lightland.com.br/lista.php?busca=S&txt_busca=GOIANIA