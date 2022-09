Final do e-SPORTS movimenta Centro de Convenções com disputas acirradas em competições de videogames e jogos eletrônicos

A Universidade de Rio Verde – UniRV realiza de 09 a 11 de setembro a final do campeonato de e-SPORTS, com competições de videogames e jogos eletrônicos. Entre as principais atividades da programação, teremos a final do campeonato de e-SPORTS da UniRV.

Além de entretenimento para o público com disputas de futebol eletrônico, jogos de Nintendo (Mortal Kombat, Top Gear e Street Fighter) e confrontos no XBOX. Além de uma disputa acirrada para garantir o troféu de campeão nas modalides de FIFA, Clash Royale, Valorant, Counter Strike, Free Fire e League of Legdens (LoL). O evento é aberto ao público e gratuito.

Se liga aí na programação:

09/09 – 19 horas UniRV Games Gincana da Faculdade de Eng. de Software (SOFT’SPORTS)

10/09 – 14 horas UniRV Games Finais do e-SPORTS UniRV: Clash Royale, Free Fire e League of Legends (LoL)

11/09 – 14 horas UniRV Games Finais do e-SPORTS UniRV: FIFA

