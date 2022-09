Goiás terá 68 novos radares nas rodovias federais que cortam o estado; veja quais

Até outubro deste ano, 68 novos radares devem ser instalados nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Os dispositivos fixos de controle de velocidade serão administrados pela concessionária Ecovias do Araguaia.

As rodovias que receberão os novos radares são a BR-153, BR-414 e BR-080, localizadas nas regiões de Anápolis, Corumbá de Goiás, Abadiânia, Cocalzinho de Goiás e outras, no centro do estado.

De acordo com a concessionária, os locais de instalação dos aparelhos serão definidos juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com base em estudos técnicos sobre as estatísticas de acidentes, fluxo de veículos e perímetro urbano nas vias.

Toda a instalação deve acontecer até outubro, mas ainda não há data definida para o início das operação. Segundo a empresa, há aparelhos que funcionam em caráter educativo, para que os motoristas possam se adaptar.

Sinalização dos novos radares em Goiás

Segundo a Ecovias do Araguaia, as placas informando sobre os novos radares e indicando a redução de velocidade serão instaladas de forma gradativa, para que os motoristas possam ir praticando até se aproximar da localização do radar.

A concessionária ainda informou que o processo de implementação dos radares é feito em várias etapas, como a implantação das estruturas, testes de verificação do sistema e avaliação de sinalização dos dispositivos. Além disso, também é necessária uma homologação do Inmetro e aferição dos dispositivos para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Ecovias do Araguaia

No total, serão 80 radares instalados nos estados de Goiás e Tocantins, sendo 68 no território goiano. O trecho administrado pela concessionária atravessa 28 municípios dos dois estados, sendo 624,1 quilômetros na Rodovia BR-153, entre Aliança do Tocantins e Anápolis; 87 quilômetros na BR-080, entre Uruaçu e Assunção de Goiás; e 139,6 quilômetros na BR-414, entre Assunção de Goiás e Anápolis.