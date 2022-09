Homem é baleado por PM dentro de igreja após briga por política, em Goiânia

Um homem de 40 anos, assessor empresarial, foi baleado dentro de uma igreja após uma discussão política com um policial militar (PM), no Bairro Finsocial, em Goiânia. O caso aconteceu na última quarta-feira (31).

Informações preliminares apontam que o homem foi atingido com um tiro na perna e socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Familiares afirmam que ele passou por uma cirurgia e permanece internado em estado estável.

De acordo com um irmão da vítima, a briga entre os envolvidos começou após um debate político sobre apoio a candidatos de esquerda e direita. O assunto já vinha sendo levantado na instituição religiosa há alguns dias.

Segundo o boletim de ocorrência, dois homens entraram em luta corporal com o militar e, para se desvencilhar, fez um disparo que acabou atingindo a perna do envolvido. No documento há apenas a versão dos policiais que atenderam a ocorrência.

Entretanto, a versão é contestada pelo irmão da vítima. Ele afirma que o irmão saiu para beber água e o policial também. Do lado de fora começaram um debate sobre intenções de voto indicadas pelos líderes da igreja. Neste momento, o cabo teria agredido o homem com socos e tentado atirar várias vezes contra ele, mas a arma teria falhado.

O irmão do homem baleado ainda afirma que a reunião na igreja no dia do crime era para debater, justamente, sobre manifestações políticas dentro da igreja. Um dos líderes teria começado a abordar sobre política nos cultos, indicando que os membros não deveriam votar em candidatos da esquerda.

O boletim de ocorrência foi registrado por agressão por arma de fogo e lesão corporal culposa, quando não há intenção de machucar a pessoa agredida. Nele, consta apenas a versão dos policiais.

Em nota, a PM informou que o cabo da corporação estava de folga no dia da briga e afirmou que foi aberto procedimento para apurar o caso.

“Assim que a Polícia Militar tomou conhecimento do caso, determinou a instauração de procedimento administrativo disciplinar para apurar as circunstâncias do fato. Informamos ainda, que o policial militar apresentou de forma espontânea na delegacia de polícia civil para os procedimentos cabíveis”, diz a nota.

Até a publicação desta reportagem, a defesa do Cabo da PM não havia sido localizada para se manifestar. Não conseguimos contato também com a igreja. O espaço segue aberto.

