Menino de 2 anos é encontrado com vários machucados, em Planaltina; pais são indiciados

Um menino de 2 anos foi encontrado, na última quarta-feira (31/8), com vários machucados pelo corpo, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Os pais da criança estão sendo indiciados pela Polícia Civil.

De acordo com a corporação, um homem acionou o Conselho Tutelar informando que havia encontrado uma criança abandonada na rua, nas proximidades de um bar.

Os conselheiros então foram até o local e verificaram que o menino, de apenas 2 anos, estava com diversos ferimentos, causados por falta de higiene e ação de parasitas e fungos e outros microrganismos.

A criança então foi levada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. Em seguida, o órgão acionou a polícia, que prendeu em flagrante os pais da criança.

Pais de menino de 2 anos encontrado com vários machucados são usuários de drogas

De acordo com a Polícia Civil, os pais da criança são usuários de drogas e estão em grau avançado do vício, chegando a ser um problema de saúde pública.

Ambos foram encaminhados para a delegacia, mas a mulher, de 28 anos, não conseguiu prestar depoimento, pois não conseguia se expressar e teve surtos, segundo o delegado Thiago César, responsável pelo caso. Já o homem, de 44 anos, preferiu ficar em silêncio.

O casal passou por audiência de custódia na quinta-feira (31) e, após decisão judicial, ambos foram soltos, pois são réus primários. Eles foram indiciados por abandono de incapaz e lesão corporal no contexto de violência doméstica na modalidade omissiva.