Dois goianos entram na lista da Forbes entre os 10 maiores bilionários do Brasil

A revista Forbes divulgou, nesta semana, a lista dos dez maiores bilionários do Brasil em 2022. Entre eles estão dois goianos, os empresários Joesley Mendonça Batista, de 50 anos, e Wesley Mendonça Batista, de 52, donos da indústria de alimentos JBS.

Com uma fortuna de R$ 22,5 bilhões cada um, os irmãos aparecem na décima colocação do ranking brasileiro. Juntos, eles têm um patrimônio de R$ 45 bilhões, sendo os acionistas controladores da companhia por meio da J&F Investimentos, holding que dividem meio e meio.

Joesley, natural de Formosa, e Wesley, de Anápolis, são filhos de José Batista Sobrinho, fundador da gigante de carnes JBS, uma multinacional que opera no processamento de carnes bovina, suína, ovina, de frango, de peixe e plant-based, além de outras áreas, como o processamento de couro.

Os maiores bilionários do Brasil

Na lista deste ano, segundo a Forbes, 290 nomes foram apontados como os mais afortunados. Ainda sim, o patrimônio foi impactado pela queda das ações da maior parte das companhias nacionais negociadas em Bolsa.

O ranking é liderado por Jorge Paulo Lemann, um dos principais acionistas de gigantes internacionais de alimentos e bebidas Kraft Heinz e AB Inbev e a varejista Americana. Seu patrimônio estimado é de R$ 72 bilhões.

Apenas uma mulher aparece na lista dos maiores bilionários brasileiros. Na sexta colocação, Vicky Sarfati Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, conta com patrimônio de R$ 37,5 bilhões. Ela herdou cerca de metade da fortuna atribuída ao empresário, que por muitos anos foi o banqueiro mais rico do mundo.

Confira o ranking: