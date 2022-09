Eleições 2022: pedidos de voto em trânsito crescem quase 300%, diz TSE

As Eleições 2022 acontecem no próximo dia 2 de outubro. No total, 156.454.011 eleitores estão distribuídos entre 5.570 cidades do país, incluindo o Distrito Federal e Fernando de Noronha, e 181 localidades no exterior.

Neste ano, o aumento do eleitorado foi de 6,21% do eleitorado em comparação com a última eleição geral, realizada em 2018, quando 147.306.275 pessoas estavam habilitadas para votar.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os pedidos de voto em trânsito neste ano cresceram em relação às últimas eleições, em 2018. No total, foram recebidos 332,5 mil pedidos para o 1º turno, em 2 de outubro, e 314,8 mil requerimentos para um possível segundo turno, no dia 30 de outubro.

Em comparação com as Eleições Gerais de 2018, o número foi 278% maior para o 1º turno, quando foram feiras 87.979 solicitações, e de 277% com relação à segunda etapa do pleito, que registrou 83.494 pedidos.

O estado de São Paulo, o maior colegiado eleitoral do país, registrou 82,3 mil pedidos de voto em trânsito, sendo que 38 mil por paulistas que votarão fora de sua cidade, porém dentro de seu estado. Por outro lado, 44.363 pessoas de outros pediram para votar em São Paulo.

Pedidos de voto em trânsito para as eleições 2022

O prazo para solicitação de voto em trânsito terminou no último dia 18 de agosto. Já para militares, guardas municipais, agentes de trânsito e pessoas convocadas para apoio logístico a data foi estendida para 26 de agosto. Neste ano, 26.725 militares pediram a transferência temporária (TTE) de sua seção no primeiro turno.

Acessibilidade

No caso das eleitoras e eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida, 14.001 solicitaram transferência para votar no primeiro turno em uma seção especial com acessibilidade, espaços adaptados para oferecer fácil acesso e maior comodidade e segurança no momento do voto.

