Gusttavo Lima faz show em Goiânia no dia de seu aniversário; veja programação

No dia de seu aniversário de 33 anos, o cantor Gusttavo Lima vai fazer um show em Goiânia, que promete reunir diversos artistas no palco. O ‘Buteco’ acontece neste sábado (3) e conta com nomes de Xand Avião, a dupla Matheus e Kauan, Thiago Brava e Felipe Amorim.

O evento acontece no estacionamento do estádio Serra Dourada, localizado na Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás. A abertura dos portões está prevista para 13h.

De acordo com a organização do evento, dois palcos estarão montados no local, sendo o ‘Embaixador’ e o ‘Buteco’, por onde passarão as atrações sertanejas e Djs.

Os ingressos podem ser adquiridos através da internet, no site BaladApp. Os valores variam de R$ 350 (meia solidária) a R$ 840 (inteira). Na meia entrada é necessário apresentar documento que comprove o direito ao benefício ou levar 1kg de alimento.

Na internet, Gusttavo Lima é um dos cantores brasileiros mais populares da atualidade. Ele já ultrapassou 19 milhões de seguidores em sua página no Facebook; supera 14.6 milhões de seguidores no Twitter; e conta com mais de 42.4 milhões de seguidores no Instagram.

Veja programação do show em Goiânia

13h – Dj Hans – (abertura)

14h30 – Dendelzinho – (palco embaixador)

15h – Felipe Amorim – (palco buteco)

16h – Thiago Brava – (palco embaixador)

16h30 – Xand Avião – (palco buteco)

17h30 – Dubdogz – (palco embaixador)

18h – Matheus & Kauan – (palco buteco)

19h – Bruno & Denner – (palco embaixador)

19h30 – Gusttavo Lima – (palco buteco)

