Bombeiros controlam incêndio que atingiu 150 hectares de vegetação no Parque João Leite

Um incêndio que atingiu 150 hectares de vegetação, entre uma fazenda e o Parque Ecológico João Leite, às margens da GO-080, em Goiânia, foi controlado neste domingo (4) pelo Corpo de Bombeiros. A área equivale a cerca de 150 campos de futebol.

O fogo começou na última sexta-feira (2) e se espalhou rapidamente pelo local. A corporação foi acionada no fim da tarde e montou uma força-tarefa com especialistas em combate a incêndio florestal para combater o fogo.

No sábado (3), cerca de 40 profissionais estavam na região atuando na ocorrência. À noite, os bombeiros informaram que os focos na vegetação estavam pequenos. Além dos bombeiros, chacareiros que vivem na região também se juntaram para ajudar no combate ao fogo.

Na manhã deste domingo (4), a corporação afirmou que as chamas foram controladas, mas as equipes permanecerão no local o dia todo para combater novos focos de incêndio. “As altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e ventos fortes dificultaram o trabalho.”, informou o Corpo de Bombeiros.

Situação de emergência ambiental

O Governo de Goiás decretou, no último dia 5 de agosto, situação de emergência ambiental no Estado por 120 dias. A decisão foi motivada por causa do alto risco de incêndios florestais que provocam danos ao meio ambiente, principalmente durante o período de seca. Por isso, enquanto o decreto estiver em vigor, fica proibido o uso de fogo em vegetação em todo o Estado.

De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), além de prejuízos irreparáveis ao meio ambiente, as queimadas provocam danos à economia, com a devastação de lavouras e pastagens, além de ocasionar riscos à saúde da população, com a emissão de gases, fuligem e diminuição da umidade relativa do ar.

