Sete pessoas ficam feridas em acidente entre carros no Parque Amazônia, em Goiânia

Um grave acidente registrado na noite deste sábado (3) deixou sete pessoas feridas na Avenida Laguna, no Parque Amazônia, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas e a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) esteve no local para apurar as causas do acidente.

De acordo com a Dict, um dos veículos envolvidos é de um motorista de aplicativo, que levava uma passageira. Ele trafegava pela Avenida Laguna, sentido Jardim Atlântico, quando, em determinado momento, parou em uma faixa para que um pedestre realizasse a travessia.

Enquanto estava parado, foi surpreendido por outro veículo, um Gol, conduzido por um jovem de 24 anos, que levava quatro passageiros. Testemunhas afirmaram que ele trafegava em alta velocidade e não conseguiu frear a tempo para impedir a colisão traseira com o outro veículo.

Com o impacto, o carro do motorista de aplicativo foi arremessado e parou no canteiro central. Já o Gol colidiu com outros dois carros que estavam estacionados na via, sem passageiros.

Homem é preso após causar acidente no Parque Amazônia, em Goiânia

Segundo a Dict, quatro passageiros que estavam no veículo Gol foram levados para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), sendo que um deles, de 25 anos, estava inconsciente e em estado grave. Os bombeiros afirmaram que ele teve traumatismo cranioencefálico moderado.

O motorista de aplicativo foi levado para o Hospital Ortopédico Promed e a passageira, também para o Hugo. Eles tiveram fraturas variadas nos membros superiores e inferiores.

O motorista do Gol apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Por isso, ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi constatada a embriaguez aguda parcial.

Diante do laudo de constatação, a autoridade policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante, e posteriormente o envolvido foi recolhido em uma das celas da Central Geral de Flagrantes.