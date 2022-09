Cavalhadas de Pirenópolis vencem prêmio internacional

A tradicional Festa das Cavalhadas de Pirenópolis, recebeu, na madrugada do último domingo (4/9), o Prêmio Internacional Passaporte Aberto 2022. Assim, o município goiano venceu na categoria Festa do Ano e compartilha o prêmio com o Campeonato Mundial de Alfajor, da Argentina. Também concorreram os eventos Festa de la Vendimia (Chile), Fiexpo Latin América (Panamá), Noche europea de los museos (França) e Tianguis 2022 (México).

A premiação vencida pela Festa das Cavalhas de Pirenópolis é promovida anualmente pela Organização Mundial de Jornalismo de Turismo e foi divulgada pela Prefeitura de San Luis Potosí, México.

Após dois anos de interrupção por conta da pandemia, as Cavalhadas de Pirenópolis voltaram a ser realizadas em 2022 no formato presencial. Dessa forma, aconteceram nos dias 5, 6 e 7 de junho.

O secretário de Estado da Cultura, Marcelo Carneiro, comentou a premiação “Fiquei muito feliz com a notícia. É um reconhecimento justo a essa festa que encanta todos que a assistem e que mostra para o mundo as nossas tradições”, ressaltou.

A secretária de turismo de Pirenópolis, Vanessa Leal, comemorou a premiação, que, segundo ela, coloca Goiás entre os expoentes da cultura no mundo. “Esperamos que esse prêmio, além de nos ajudar na preservação e salvaguarda do patrimônio, possa ser motivo de muito orgulho e projeção internacional”, destacou.

Festa das Cavalhadas de Pirenópolis

Desde 2010, a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, cuja programação contempla as Cavalhadas, é reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Dessa maneira, em 2022, a tradição nascida no século XIX completou 204 anos.

Além dos três dias de encenações de batalhas entre mouros e cristãos, também são realizados o “giro” e os pousos de folia na cidade e nas fazendas da região, bem como alvoradas, novenas e outras celebrações religiosas. Além disso, os mascarados são um espetáculo à parte. Durante a festa, eles saem às ruas brincando com o público, fazendo algazarras e alegrando a festa.