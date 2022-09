Goiânia recebe PicNic Show, evento voltado para crianças e famílias

Goiânia recebe, a partir do dia 10 de setembro, o PicNic Show, voltado para crianças e famílias. Assim, o local terá diversas barracas ao redor do palco central, na Pecuária de Goiânia. O evento terá espetáculos, pockets shows e convivência familiar.

O PicNic Show abrirá aos sábados e domingos, sendo duas sessões em cada um dos dias. Dessa forma, a primeira acontecerá das 16h às 18h, e a segunda das 18h30 às 20h30. O público poderá adquirir o passaporte a experiência de maneira on-line através do aplicativo BaladApp, e os convites são para no mínimo quatro pessoas por barraca, no valor de R$120.

Também é possível convidar mais pessoas para as barracas. Desse modo, a venda de ingressos avulsos será feita apenas na bilheteria do evento. Cada barraca comporta no máximo dez pessoas e não será permitido exceder o limite.

O público também terá acesso a diversas comidas típicas de um piquenique, como sanduíches, bolos, milhos e muito mais. Inclusive, é proibida a entrada no evento com alimentos. O PicNic Show acontece até o dia 1º de outubro, com horário de funcionamento das 16h às 18h e das 18h30 às 20h30, aos sábados e domingos.

Inauguração

Para a inauguração do PicNic Show em Goiânia, nos dias 10 e 11 de setembro, as famílias serão recebidas por fadas e elfos. Assim, a programação para esses dois dias terá o espetáculo “Branca de Neve e os sete anões”. Além disso, uma dinâmica com Mickey e Minnie, bem como da apresentação “Encanto”.

Serviço: PicNic Show Goiânia

Quando: De 10 de setembro a 01 de outubro de 2022

Horário de funcionamento: Sábados e Domingos

Primeira sessão: das 16h às 18h

Segunda sessão: das 18h30 às 20h30

Onde: Pecuária de Goiânia – Av. Fuad Rassi, entrada – Portão 2, com estacionamento dentro do parque

Ingressos: R$ 120 (para no mínimo quatro pessoas)