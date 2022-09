A banda Paralamas do Sucesso faz show em Goiânia, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, na próxima terça-feira (13/9). Assim, a apresentação, um oferecimento do Sesc Goiás, acontece a partir das 20h, no Palácio da Música.

O show da banda Paralamas do Sucesso em Goiânia terá os maiores sucessos do grupo. Dessa forma, terá “Vital e sua Moto”, “Meu Erro”, “Uma Brasileira” e “Aonde quer que eu vá”. Além disso, músicas de seu mais recente trabalho, como “Sinais do sim”.

Os ingressos para o show podem ser adquiridos nas unidades do Sesc em Goiânia. Desse modo, custam R$ 10 para o trabalhador do comércio e dependentes, e R$ 17 para conveniados. Ademais, R$ 45 a inteira, e R$ 22,50 a meia. Para ter direito ao ingresso de meia-entrada, deverá ser feita a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Mais sobre a banda

A banda Paralamas do Sucesso foi formada no ano de 1982. Seus integrantes desde então são Herbert Vianna (guitarra e vocal), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria). No início a banda misturava rock com reggae. Porém, posteriormente passaram a agregar instrumentos de sopro e ritmos latinos.

Desde o início o grupo já ganhou troféus importantes, como o Grammy Latino, o MTV Video Music Brasil e o Prêmio Multishow, além de diversas outras premiações. Os Paralamas do Sucesso já lançaram 28 discos e 11 DVDs, entre trabalhos de estúdio e também gravados ao vivo.

Em 1999, por exemplo, a MTV Brasil chamou a banda para gravar um Acústico MTV. O álbum, com canções menos conhecidas e as participações de Dado Villa-Lobos, ex-Legião Urbana e Zizi Possi, vendeu 500 mil cópias e teve turnê de shows lotados.

Em 2002 lançam o CD “Longo Caminho”, após Herbert Vianna ser acidenta em um ultraleve. O álbum teve sucessos como “O Calibre”, “Seguindo Estrelas”, “Cuide Bem do Seu Amor”, que podem ser tocadas no show da banda Paralamas do Sucesso em Goiânia.

Em 2020 lançaram o disco “Os Paralamas do Sucesso Em Casa”, com alguns dos sucessos da banda como “La Bella Luna” e e “Ela Disse Adeus” remasterizados.

Show: Paralamas do Sucesso em Goiânia

Quando: 13 de setembro

Horário: 20h

Onde: Palácio da Música – Centro Cultural Oscar Niemeyer