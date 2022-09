Cine Cultura, no Centro de Goiânia, estreia duas produções

O Território, documentário da National Geographic, e Casa de Antiguidades são as estreias do próximo sábado (10/9) na programação do Cine Cultura, no Centro de Goiânia. Além disso, seguem em exibição no cinema os filmes Segredos do Putumayo e A Viagem de Pedro. Ademais, Marte Um, indicado pelo Brasil para representar o país na disputa pela indicação estrangeira ao Oscar. Na sexta-feira, as sessões do cinema serão suspensas em razão de dedetização no prédio.

Em O Território, a trama traz um olhar imersivo sobre a luta incansável do povo indígena Uru-eu-wau-wau contra o desmatamento de terras na Amazônia brasileira. Assim, com uma cinematografia inspiradora e um design de som ricamente texturizado, o filme leva os espectadores para dentro da comunidade Uru-eu-wau-wau. Também oferece acesso sem precedentes às queimadas e desmatamentos ilegais causados pelos invasores em terras protegidas da Amazônia.

Já o longa-metragem nacional Casa de Antiguidades, flerta com o cinema fantástico e o regionalismo caipira. Dessa forma, é uma das grandes presenças de Antonio Pitanga nas telas.

Ainda na programação, além de A Viagem de Pedro e Segredos do Putamayo, destaca-se Marte Um, produção brasileira indicada pelo Brasil para disputar vaga no Oscar 2023. O Cine Cultura é o único cinema de Goiânia a exibir o filme.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Programação do Cine Cultura, em Goiânia, de 9 a 14 de setembro

13h40 – Segredos do Putumayo (12 anos)

15h15 – Marte Um (16 anos)

17h30 – A Viagem de Pedro (12 anos)

19h20 – O Território (10 anos)

21h – Casa de Antiguidades (16 anos)

*Dia 9/9: fechado para dedetização