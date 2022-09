Confira o que abre e fecha em Goiânia no feriado de 7 de Setembro

Na próxima quarta-feira (7/9) acontece o feriado de 7 de Setembro (Independência), e há mudanças no que abre e no que fecha em Goiânia, como no caso de atendimentos de órgãos municipais e estaduais.

De acordo com a prefeitura, atividades que exigem plantão permanente, como serviços de saúde, vacinação e limpeza pública, não sofrerão alterações. Além disso, as lojas do Atende Fácil, por exemplo, também não funcionarão.

Em relação ao Estado, não haverá expediente na maior parte das repartições públicas estaduais. Portanto, não funcionam presencialmente Vapt-Vupt, Detran, Procon e Saneago. Desse modo, as exceções são as atividades essenciais de natureza de interesse público, indispensáveis à continuidade de serviços, como as unidades de saúde, de policiamento civil e militar, bombeiro militar, arrecadação e fiscalização.

Em grande parte dos shoppings do município, a abertura das lojas será facultativa ou em horários diferenciado. Acesse as redes sociais dos centros de compras para mais informações.

O que abre e o que fecha no feriado de 7 de Setembro (Independência) em Goiânia

Na Saúde, as 13 unidades 24 horas do Sistema Único de Saúde (SUS) de Goiânia abrem normalmente para atendimentos dos casos de urgência e emergência, conforme classificação de risco. Ou seja, com priorização das situações mais graves.

Duas salas de vacina funcionarão das 8h às 17h na quarta do feriado de 7 de Setembro (Independência) em Goiânia. Assim, funcionam o Ciams Urias Magalhães, que terá vacinação Covid-19, Influenza, e rotina para adultos de crianças, com distribuição de 500 senhas. Além disso, o Centro Municipal de Vacinação , localizado na Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico).

Já o Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão no feriado de 7 de Setembro (Independência) em Goiânia e poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou (62) 3524-3130, quando presenciados casos de animais agressivos. Ademaim, em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de Saúde mais próxima.

Para as situações de urgência e emergência em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192. O serviço conta com a Central de Regulação, profissionais e veículos de salvamento.

Equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) percorrem ruas de Goiânia em busca ativa 24 horas por dia. A população pode entrar em contato pelo telefone (62) 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia funcionará 24 horas durante todo o feriado.

O funcionamento do transporte coletivo, de acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) será alterado. Assim, a programação será mista, com linhas operando com planilha horária de sábado e domingo, exceto as linhas expressas que não operarão.

Funcionamento de mais serviços

Neste feriado de 7 de Setembro (Independência) em Goiânia, a Comurg mantém o funcionamento das operações de limpeza, como varrição e coleta de lixo orgânico. Ademais, de serviços de roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros por escala. Os atendimentos para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não sofrerão interrupção. Os usuários podem solicitar serviços pela Central de Atendimento (62) 3524-8500 e (62) 3524-8555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou pelo WhatsApp da Comurg (62) 9 8596-8555.

Os Parques Mutirama e Zoológico seguem cronograma normal de funcionamento. Dessa forma, a visitação do Parque Zoológico é das 8h30 às 17h. A compra de ingressos, porém, pode ser realizada até às 16h. Já o Mutirama não abre às quarta-feiras, já que o funcionamento é de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h.