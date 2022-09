Encontro de Brechós, no Centro de Goiânia, chega à 6ª edição em 2022

O Encontro de Brechós, que voltou a acontecer no mês de abril de 2022, após dois anos, terá a 6ª edição de 2022, mais uma vez no Centro de Goiânia. Assim, acontece no próximo domingo (11/9), das 11h às 18h, na Rua 15, em frente ao Empório Armário e próximo ao Sesc Centro.

A expectativa é que esta 6ª edição do Encontro de Brechós em 2022 volte a reunir mais de 100 expositores, composta em sua grande maioria por mulheres. Além disso, o evento também terá uma Praça de Alimentação durante todo o dia. Desse modo, terá Pastel, espetinho, doces, como palha italiana, pão de mel, pipoca gourmet, bolo, e ainda confeitaria. Ademais, cachorro quente, caldo e sucos.

O Encontro de Brechós também levará ao Centro de Goiânia um show da banda Dona da Roda, às 15h30. A entrada para o público é gratuita. Expositores devem se inscrever com antecedência no Instagram @encontrodebrechos_.

Nas diversas barracas do evento, os visitantes poderão garimpar roupas, calçados e acessórios únicos. Dessa maneira, é possível encontrar desde itens de marcas famosas, como Farm, Animale, Dress To, bem como raridades. Segundo a organizadora do evento e proprietária do Empório Armário, Thaís Moreira, o objetivo é promover o consumo consciente por meio da moda circular, “prolongando a vida útil de peças que seriam descartadas”.

Serviço: 6ª edição Encontro de Brechós 2022 | Centro de Goiânia

Quando: Domingo (11/9)

Horário: Das 11h às 18h

Onde: Rua 15, nº 263 – Centro