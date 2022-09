Família In Box Burguer participa de festival de hambúrguer no Buriti Shopping

Após dois anos suspenso por causa da pandemia de Covid-19, o tradicional festival de hambúrguer do Buriti Shopping está de volta! O evento acontece nos dias 9, 10 e 11 de setembro, das 18h às 23h, no estacionamento do empreendimento.

O público poderá conferir opções diferentes como sanduíches vegetarianos, hambúrgueres de costela, além de molhos especiais como barbecue de goiabada e cream cheese com geléia de pimenta. O festival já recebeu mais de 50 mil visitantes em todas as edições.

Neste ano, os visitantes contam com uma novidade: a Família In Box Burger estará presente no festival pela primeira vez. Por isso, poderão saborear os hambúrgueres deliciosos que carregam os nomes divertidos dos personagens do seriado de TV ‘A Grande Família’. Os hambúrgueres serão comercializados por até R$ 30,00 e no cardápio há ainda outras opções, como a tradicional batata frita.

No quesito bebidas, além dos sucos e refrigerantes, o público poderá apreciar no festival um legítimo chopp Colombina, além de drinks com gin Uyrá, bebidas Fiu-Fiu e energéticos Monster.

Música e comida boa

Para acompanhar a noite dos deliciosos hambúrgueres da Família In Box Burger, o festival vai contar com shows ao vivo e espaço kids diferenciado. Na sexta-feira (9), o cantor Robertinho Sousa abre o evento com uma seleção de músicas do pop rock e MPB.

No sábado (10) quem anima o público é a cantora Ingrid Fraga, que também apresenta os melhores clássicos dos estilos pop rock e MPB. E no domingo, último dia do festival, os sertanejos Criz Batalha e Vinicius encerram a programação.

Cardápio

A melhor parte do festival é a diversidade do cardápio da Família In Box Burger. Durante o evento serão comercializados três opções deliciosas de hambúrgueres. Veja: