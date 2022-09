Independência do Brasil: confira o que abre e fecha no feriado na Grande Goiânia

O feriado da Independência do Brasil, celebrado nesta quarta-feira (7/9), vai alterar o funcionamento de de órgãos, bancos e comércios. Segundo o Governo de Goiás, não haverá expediente na maior parte das repartições públicas estaduais. As exceções são as atividades essenciais de natureza de interesse público, indispensáveis à continuidade de serviços, como as unidades de saúde, de policiamento civil e militar, bombeiro militar, arrecadação e fiscalização.

Confira o que abre e fecha no feriado da Independência do Brasil

Vapt Vupt

As unidades do Vapt Vupt estarão fechadas nesta quarta-feira (7) em todo o estado. Os atendimentos serão retomados normalmente na quinta-feira (8/9). Para ser atendido presencialmente no Vapt Vupt, os cidadãos devem agendar previamente o serviço no portal vaptvupt.go.gov.br ou site expresso.go.gov.br.

O atendimento digital continua funcionando normalmente, em qualquer dia, horário ou local. Para acessar basta acessar o endereço eletrônico www.expresso.go.gov.br e pelo aplicativo “Expresso Goiás”, que disponibiliza serviços de órgãos como Detran, Economia, Segurança Pública, entre outros.

Detran e Procon Goiás

As unidades do Detran e do Procon também permanecerão fechadas em Goiânia e no interior durante o feriado. Na quinta-feira (8/9), o atendimento será realizado normalmente dentro do horário habitual de cada unidade.

Saneago

A Saneago não terá atendimento presencial na quarta-feira (7/9). Durante o feriado, e em todos os outros dias, a empresa oferece suporte 24 horas/dia por meio de canais não presenciais e gratuitos: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 e chat on-line pelo site saneago.com.br. Por eles o cliente pode informar vazamentos, consultar faturas em aberto, entre diversos outros serviços.

Correios

Na quarta-feira (7), não haverá expediente nas agências dos Correios. A atendimento será retomado na quinta-feira (8). O atendimento de pós-vendas da Central de Atendimento dos Correios – CAC estará disponível por meio dos seguintes canais:

Site dos Correios, na página: faleconosco.correios.com.br/faleconosco/app/index.php

Atendimento automatizado, pelos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100;

Shoppings

Shopping Cerrado

Lojas, praça de alimentação e lazer abertas das 10h às 22h (funcionamento normal)

*Matéria em atualização