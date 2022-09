Caso raro: jovem tem gêmeos de pais diferentes, em Mineiros

Em um caso extremamente raro, uma jovem de 19 anos teve gêmeos de pais diferentes. O caso aconteceu em Mineiros, no sudoeste de Goiás, e foi revelado nesta na terça-feira (6/9).

A mulher, que ficou surpresa com o resultado, afirma que se relacionou com os dois homens no mesmo dia e engravidou dos dois. Ela diz que, apesar de serem de pais diferentes, os bebês são muito parecidos.

De acordo com o médico que acompanhou a jovem, Túlio Jorge Franco, o caso é raríssimo e este seria o 20º registrado no mundo. Cientificamente, ele é chamado de superfecundação heteroparental.

O médico explica que a gravidez neste caso acontece quando dois óvulos da mãe são fecundados por homens diferentes. Desta forma, os bebês compartilham material genético da mãe, mas crescem em placentas diferentes.

Exames comprovam que gêmeos são de pais diferentes

Segundo a mãe dos bebês, surgiram dúvidas em relação a paternidade das crianças e, quando elas tinham oito meses, foram realizados exames de DNA com o homem que ela achou que fosse o pai. O resultado foi positivo para apenas um dos filhos.

A mulher então chamou o outro outro para fazer o exame, que também deu positivo para a outra criança. As paternidades foram confirmadas ainda com novos exames.

Apesar da dupla paternidade dos gêmeos, o pai de um deles assumiu os dois e fez os registros no cartório. Atualmente, os bebês têm um ano e quatro meses.