Polícia Civil investiga suposta ameaça de atentado em colégio de Goiânia

A Polícia Civil de Goiás informou, na manhã desta quinta-feira (8/9), que está investigando uma suposta ameaça de um atentado em um colégio particular em Goiânia. O caso assustou os pais e alunos da instituição.

Informações preliminares apontam que um recado foi escrito em uma das paredes do banheiro masculino no colégio, dizendo que um massacre aconteceria no dia 8 de setembro. Alguns pais foram na escola buscar os filhos.

Por segurança, o Batalhão Escolar da Polícia Militar e a equipe de segurança privada da instituição foram acionados. Além disso, um procedimento interno foi aberto na unidade escolar para identificar o autor da ameaça.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado e os dados apresentados até o momento não são concretos. “Diligências estão sendo empregadas para o esclarecimento do caso.”, destacou.

O Portal Dia entrou em contato com o Colégio Santo Agostinho, onde aconteceu o caso, e aguarda retorno.

*Matéria em atualização

Em outro caso, adolescente de Itumbiara planejava massacre em escolas

Em agosto do ano passado, um adolescente suspeito de planejar massacre em duas escolas do Rio Grande do Norte (RN) foi localizado em Itumbiara. Tudo estava sendo planejado com o primo, morador de Campo Redondo (RN).

Os adolescentes já teriam até escolhido as roupas que usariam no massacre. Em mensagens, eles combinam de atacar a escola onde um deles seria matriculado. Na oportunidade, após utilização de armas químicas incendiárias conhecidas pelo nome “coquetel molotov”, os adolescentes intentavam colocar fim na própria vida.

Diante disso, os pais dos adolescentes, de 14 e 15 anos à época, foram acionados e apresentaram os filhos nas delegacias, momento que os fatos foram confirmados.

