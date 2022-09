Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos no castelo de Balmoral, na Escócia

Foi anunciada na tarde desta quinta-feira (8/9), a morte da Rainha Elizabeth II do Reino Unido. Elizabeth Alexandra Mary nasceu em Londres, no dia 21 de abril de 1926 e ficou à frente do trono britânico por 70 anos. A informação da morte da rainha foi confirmada pelo Palácio

“A rainha faleceu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”, informou o Palácio de Buckingham em comunicado.

Quadro de saúde

Ainda durante a manhã de hoje, o comunicado do Palácio de Buckingham era de que ela havia sido colocada sob supervisão médica, após sua equipe expressar preocupação com seu quadro.

Esta foi a primeira vez que o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado expressando a preocupação dos médicos com a saúde da monarca. Desde os primeiros problemas de saúde, pouco se falou sobre o assunto, referindo-se aos problemas apenas como indisposições.

Família real foi chamada para ir ao palácio

Os membros da família real foram chamados ainda pela manhã para ir ao Palácio de Balmoral, na Escócia, residência de férias onde Elizabeth II estava desde o último dia 21 de julho passando férias.

Os quatro filhos da rainha – príncipe Charles, herdeiro do trono, Andrew, Anne e Edward viajaram para o palácio para ficar junto à monarca. O neto, Willian, também saiu às pressas em direção ao local. A Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, esposa de William, não desembarcou com o marido, ela ficou no Castelo de Windsor com os três filhos, George, Charlotte e Louis.

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, que não vivem um bom momento com a família real, também saíram dos Estados Unidos em direção ao Palácio na Escócia.

Ainda pela manhã, a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, nomeada ao cargo pela Rainha na última terça-feira (6), falou sobre a preocupação com a monarca. “Todo o país está profundamente preocupado… Meus pensamentos estão com ela e sua família neste momento”, declarou.

Sucessão

Com a morte da Rainha Elizabeth, Charles se tornará o novo rei da Inglaterra. Com isso, ele precisará se mudar para o Castelo de Windsor, morada do Soberano do Reino Unido.

Camila, esposa de Charles, teoricamente se tornaria rainha. No entanto, a pedido de Elizabeth por ela ser divorciada, deve se tornar princesa consorte.

Seguindo a tradição, a Inglaterra deverá ficar de luto por 12 dias e, no fim deste período, Elizabeth II deverá ser enterrada no Castelo de Windsor.

Reinado

Elizabeth II alcançou o marco de mulher que reinou por mais tempo por todo o mundo. Ela ocupa ainda, a segunda posição em reinados mais longos, ficando atrás apenas do francês Louis XIV.

Durante seu reinado viu 15 primeiros-ministros distintos no Reino Unido e presenciou 12 presidentes norte-americanos diferentes.