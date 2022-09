Transferência de pontuação da CNH pode ser solicitada pelo site do Governo de Goiás

A partir de agora, os motoristas goianos podem solicitar a transferência de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por meio do site do Governo de Goiás, no endereço eletrônico expresso.go.gov.br. O serviço permite que usuário indique real condutor do veículo no momento de uma infração.

De acordo com o Governo de Goiás, a mudança não poderá ser solicitada pela internet caso o condutor do automóvel tenha sido identificado por agentes de trânsito no auto da infração.

Como fazer a transferência de pontuação da CNH

Para fazer a solicitação o usuário deve acessar o Expresso Web, buscar pelo serviço “apresentar declaração de indicação do real condutor” e informar os dados do auto de infração. É necessário apresentar fotos do documento do proprietário do veículo, do condutor do automóvel no momento da infração e do formulário assinado por ambos.

Com a inclusão desta nova função, a plataforma já soma 110 serviços digitais à disposição da população. Somente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), são 17. O cidadão ainda pode acessar atendimentos de vários outros órgãos do Estado, como Economia, Segurança Pública e Ipasgo.

O programa é uma parceria entre as Secretarias da Administração (Sead), de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e da Governadoria (SGG).