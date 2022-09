Concurso dos bombeiros: inscrições para cargos de soldado e tenente são prorrogadas

O Instituto AOCP prorrogou as inscrições para os cargos de soldado músico e tenente no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO). A alteração ocorreu após sanção da lei que determina ampla concorrência para Praças Especialistas (músicos) e oficiais da Saúde (médicos e dentistas), ampliando a participação de mulheres.

Agora, o prazo para inscrição segue até o dia 31 de outubro para aqueles que vão concorrer às vagas de soldados (músicos) e 2° tenente. Para se inscrever basta acessar o endereço eletrônico da banca responsável pela seleção (www.institutoaocp.org.br). A taxa é de R$ 110,00 para os cargos de soldado e de R$ 130,00 para as vagas de 2º Tenente.

Provas do concurso dos bombeiros

Por causa da mudança, o cronograma também foi alterado, inclusive a data de realização das provas. Para os cargos de soldado e tenente, as provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de fevereiro de 2023, respectivamente.

No total, 40 vagas estão sendo ofertadas para soldados músicos e 12 para os cargos de 2° tenente, com formação em Psicologia, Medicina e Odontologia.

Para participar é preciso preencher alguns requisitos básicos, como:

Ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos Federais n. 70.391/72 e n.70.436/72 e art. 12, §1º, da Constituição Federal;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

Encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;

Comprovar a escolaridade exigida para o exercício do cargo;

Ter aptidão física e mental e não apresentar deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo

Ter altura mínima de 1,65 m. para candidatos do sexo masculino e 1,60 m. para candidatos do sexo feminino;

Ter bons antecedentes e idoneidade moral.

Outras vagas

Os cargos de soldado combatente e cadete não sofreram alterações e as inscrições já foram encerradas. A data da prova também foi mantida, ocorrerá no dia 16 de outubro (cadetes) e 23 de outubro (soldado combatente)

Neste caso, são oferecidas 500 vagas para soldado de 2ª Classe – Bombeiro Militar combatente e outras 60 para provimento dos cargos de cadetes. A taxa de inscrição é de R$ 110,00 para os cargos de soldado e R$ 130,00 para as vagas de cadete.

