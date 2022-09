Varíola dos macacos: testes devem começar a ser feitos ainda em setembro, em Goiás

Os testes para a detecção da varíola dos macacos devem começar a ser feitos a partir do dia 14 de setembro, em Goiás. O primeiro kit para implantação das análises chegou à Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO) nesta quinta-feira (8/9).

A chegada está dentro do prazo que já havia sido previsto pelo secretário de saúde, Sandro Alessandro, em entrevista à CBN Goiânia. Atualmente, as amostras são enviadas para Brasília para detecção da doença. Agora, segundo o secretário, com o início da testagem pelo Laboratório de Saúde Publica Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen), a detecção da doença será mais rápida, reduzindo assim o tempo de espera para atualização dos casos.

Varíola dos macacos

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), o diagnóstico da monkeypox é realizado de forma laboratorial, por teste molecular ou sequenciamento genético, em pacientes com suspeitas da doença. A amostra a ser analisada é coletada, preferencialmente, da secreção das lesões. Quando as lesões já estão secas, o material encaminhado são as crostas das lesões.

Além disso, o Ministério da Saúde já havia recebido, no último dia 26 de agosto, os primeiros antivirais contra a varíola dos macacos, sendo o Tecovirimat o indicado para casos graves da doença. Os 12 tratamentos foram doados ao Brasil pelo laboratório fabricante.

Transmissão

A doença é transmitida, principalmente, por meio do contato direto pessoa a pessoa (pele e secreções) e exposição próxima e prolongada com gotículas e outras secreções respiratórias. Por isso, qualquer pessoa que tenha contato físico próximo com alguém infectado está em risco, inclusive as crianças, que são tipicamente mais propensas a ter sinais e sintomas mais graves do que adolescentes e adultos.

Normalmente, os sintomas da varíola dos macacos são os mesmos em adultos e em crianças e incluem:

Febre

Dores no corpo

Dor de cabeça

Calafrio

Fraqueza

Adenomegalia: linfonodos inchados (ínguas)

Erupções cutânea ou lesões de pele

Leia também: