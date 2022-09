Guns N’ Roses em Goiânia: show promete fazer história; veja o que precisa saber

Chegou o dia do tão esperado show do Guns N’ Roses em Goiânia, que promete fazer história na capital goiana. Axl Rose, Slash, Duff McKagan e toda sua turma vão agitar o público neste domingo (11) no Estádio Serra Dourada.

Os fãs já estão acampados desde sábado (10) nas entradas do estádio para garantir um lugar na grade para ver os ídolos de perto e relembrar os clássicos mundiais do rock de uma das bandas mais consagradas do gênero.

A banda chegou em Goiânia na noite da última sexta-feira (9), em uma aeronave modelo Boeing 757-200, primeira desse porte a pousar no Aeroporto Santa Genoveva.

A previsão é que os portões sejam abertos às 16h. Já o show está previsto para começar às 18h30, com apresentação do DJ internacional Sevenn. Logo mais, às 20h, a banda Guns N’ Roses deve subir ao palco. O show terá duração de cerca de três horas.

Para evitar contratempos, o Dia Online trouxe uma lista de tudo o que você precisa saber antes do show.

Serão aceitos ingressos tanto no formato impresso, quanto digital;

Evento conta com portarias exclusivas para os setores Front, Gramado, Cadeira Coberta e Arquibancada. O acesso para o setor de cadeiras cobertas será realizado sobre a rampa do estádio;

É proibida a entrada com armas, drogas, objetos pontiagudos, frascos de vidro ou de plástico (inclusive copos), alimentos e bebidas. Medicamentos são aceitos;

Apesar da classificação indicativa de 18 anos, menores podem ir acompanhados dos responsáveis legais, como pai, mãe ou guardião;

Pessoas com ingresso na modalidade meia social devem fazer a doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal e fubá, em um dos pontos de coleta: estacionamento do Serra, próximo às portarias dos setores de acordo com os ingressos, das 8h às 22h;

Não é preciso apresentar ingresso para a doação. Por isso uma única pessoa poderá efetuar a entrega para outras. Um voucher será disponibilizado para ser apresentado na entrada do show, junto com o ingresso;

Ingressos de meia entrada precisam de comprovantes, como carteirinhas de estudante, atestado médico (PCD) ou carteirinha de doador de sangue.

